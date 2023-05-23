ضبط «مستريحة» نصبت على مواطنين في أموالهم بدعوى استثمارها في تجارة الملابس

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية، ضد سيدة لها معلومات جنائية في محافظة القاهرة، لممارستها نشاطًا إجراميًا بمجال تلقي الأموال من المواطنين بدعوة توظيفها واستثمارها لهم بمجال تجارة الملابس، وتنظيم الحفلات مقابل إعطائهم أرباح، لكنها استولت عليها وامتنعت عقب ذلك من إعطائهم الأرباح المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المستولي عليها بالمخالفة للقانون.

واتضح محاولة غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بها، وبذويها ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقدرت أفعال الغسل التي قامت بها المذكورة بمبلغ 25 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.