ضبط مسئول محطة وقود بالقاهرة لتجميعه البنزين وبيعه بالسوق السوداء

ألقت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة ، القبض على مسئول عن محطة وقود في منطقة حدائق القبة، بتهمة تجميع كميات كبيرة من البنزين 92 من محطة الوقود محل عمله وإعادة بيعها بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وبعد عمل جرد دفتري على الكميات المنصرفة الخاصة بالمحطة، وتبين وجود عجز في كميات كبيرة من المواد البترولية بمقدار 16549 لتر بنزين 92.

وبمواجهته اعترف بالاستيلاء على المضبوطات من محطة الوقود بقصد التصرف فيها بالبيع، بالسـوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية.

وعلى صعيد آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مالك مكتب توريدات، مطلوب التنفيذ عليه في 22 قضية مباني، بإجمالي غرامات مالية بلغت 21 مليون جنيه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.