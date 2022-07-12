ضبط مسئول عهدة سرق شبابيك مدرسة وباعها خردة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مسئول عهدة في إحدى المدارس بتهمة سرقة شبابيك الفصول الخاصة بمحل عمله، وبيعها كخردة في منطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مديرة إحدى المدارس عن اكتشافها سرقة 20 شباك الخاصين بفصول المدرسة محل عملها، واتهمت مسئول العهدة بالمدرسة المشار إليها، بتبديد العهدة المسلمة إليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن المشكو في حقه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة المشار إليها، وأقر بأنه نظرًا لطبيعة عمله بالمدرسة واستولى على المسروقات بأسلوب “الخلع”، والتصرف فيها بالبيع لدى عميله “سيئ النية” عامل خردة.

وبارشاده ضبط الأخير وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهم أيدها، وأقر ببيع المسروقات لأحد تجار الخردة “حسن النية”.

وأمكن ضبطه والعثور بداخل المخزن الخاص به على كافة المسروقات المستولي عليها، وبمواجهته بأقوال الأخير أيدها، ونفى علمه بكون المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.

وباستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية.