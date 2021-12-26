ضبط مزور مفردات مرتب للحصول على بطاقة دفع إلكتروني

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص تقدم بشهادة مفردات مرتب مزورة للحصول على بطاقة دفع إلكترونى ذات حد ائتماني كبير من أحد البنوك في محافظة القاهرة.

تعود الواقعة، إلى تأكيد معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة- تقدم بشهادة مفردات مرتب مزورة منسوب صدورها لجهة عمله مثبت بها بيانات مخالفة للحقيقة ضمن الأوراق المقدمة لأحد البنوك، للحصول بموجبها على بطاقة الدفع الإلكترونى بحد ائتماني كبير بدون وجه حق.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافه والقبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التزوير وتقليد المحررات.