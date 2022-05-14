ضبط مزور المستندات الرسمية ورخص المرور في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة- وبحوزته بطاقة إثبات شخصية منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية، 6 رخص قيادة وتسيير بأسماء أشخاص مختلفة، بطاقة رقم قومي، وبمواجهته اعترف بتحصله على المضبوطات من آخر -مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط الأخير أثناء تواجده بالشقة سكنه، وبتفتيشها عُثر بداخلها على 2 جهاز كمبيوتر بمشتملاته، ماسح ضوئي، 2 طابعة، ماكينة تقطيع كارنيهات، 2 ماكينة تغليف،

2 حبارة، 2 علب ألوان خاصة للطباعة، 6 هواتف محمولة، هارد خارجي، 2 رام كمبيوتر، 2 صمغ، 2 منشار، 2 مقص، 537 رخصة قيادة خاصة بدون بيانات، 333 رخصة تسير سيارة بدون بيانات، 26 إيصال سحب رخص بدون بيانات، 4 رخص قيادة مدون عليها أسماء أشخاص مختلفة، 6 شهادات محو أمية بدون بيانات، 5 كارنيهات منسوب صدورهم لإحدى الجهات الحكومية، 2 مجموعة من التوكيلات بدون بيانات، شهادة منسوب صدورها لإحدى الجامعات الحكومية بدون بيانات، 6 بطاقات رقم قومى بأسماء أشخاص مختلفة.

وبمواجهته اعترف باصطناع وتزوير المستندات والمحررات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية.

واتخذت الإجراءات القانونية، يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.