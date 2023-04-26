ضبط مزور «الفيش الجنائي» والأختام الرسمية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 3 أشخاص متهمين بارتكاب واقعة تزوير «الفيش الجنائي» والمستندات والمحررات الرسمية، وتقليد الأختام المنسوبة لبعض الجهات المختلفة في محافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد ألقت القبض على 3 أشخاص -يوجد لاثنين منهم معلومات جنائية، ومقيمين بمحافظة الدقهلية- لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج من خلال تزوير المحررات الرسمية، والأختام المنسوبة لبعض الجهات لتقديمها للسفارات المختلفة مقابل مبالغ مالية.

وضبط بحوزتهم بطاقة رقم قومي مزورة، 13 صحيفة حالة جنائية بأسماء أشخاص مختلفة، مبالغ مالية من عملات محلية وأجنبية، مجموعة من المستندات بعضها خالية من البيانات والأخرى بأسماء أشخاص مختلفة وجميعها ممهورة بخاتم شعار الجمهورية “مزورة”.

وبمواجهتهم اعترفوا بتزوير الأوراق المضبوطة بحوزتهم، واصطناعها بالكامل باستخدام الأدوات المضبوطة من خلال برنامج إلكتروني “فوتوشوب”، وترويجها على عملائهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تقليد المحررات الرسمية وترويجها.