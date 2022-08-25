ضبط مروج للمعدات المستخدمة في تخليق العملات الافتراضية عبر «فيس بوك»

كشفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، عن نشر مستخدم أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إعلان عن بيع الأجهزة المُستخدمة في تخليق العملات الافتراضية خاصة عملة البيتكوين.

وأمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الحساب الإلكتروني المشار إليه -له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة السويس.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة، وعثر بحوزته على منصة تعدين عملات إفتراضية مكونة من العديد من الأجزاء الإلكترونية “كروت شاشة فائقة السرعة، مزودات طاقة كهربائية، أجهزة تبريد كهربائية، شاشة حاسب آلي، وحدة تنظيم ونقل البيانات، كمية من الوصلات والأسلاك الكهربائية ، ذاكرة نقالة تحوى البرامج الخاصة بعمليات تشغيل وتخليق العملات الإفتراضية”، عدد ثلاثة هواتف محمولة.

وبفحص الأجهزة والتليفونات المضبوطة تبين احتوائهم على العديد من التطبيقات والبرامج الإلكترونية المستخدمة في ربط أجهزة التعدين المضبوطة بالهواتف المحمولة لمتابعة عمليات التعدين وكمية العملات التي تم تعدينها، محفظة مالية بإحدى المنصات المالية، تطبيق موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” الذي يستخدمه في إدارة الحساب الإلكتروني والمستخدم في بث عدة مشاركات يعلن من خلالها المتهم عن بيع الأجهزة المُستخدمة فى تخليق العملات الإفتراضية، محادثات نصية على برامج التواصل الاجتماعي المختلفة تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش والفحص الفني للأجهزة المضبوطة، أقر بممارسته لذلك النشاط الإجرامي المؤثم على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما التصدي لجرائم تداول العملات الرقمية المشفرة.