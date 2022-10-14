ضبط مروج للأسلحة والذخائر النارية غير المرخصة عبر «فيس بوك»

ألقت أجهزة الأمن القبض على القائم على إدارة صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وبصحبته آخر للترويج لبيع الأسلحة والذخائر النارية بدون ترخيص.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، قد أكد أن شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بمحافظة المنوفية- أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، للترويج لبيع الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص بمقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني، الأمن العام، الأمن المركزي، وبالاشتراك مع مديرية أمن المنوفية، أمكن استهدافه وضبطه، وبصحبته شخص بحوزتهما 6 فرد خرطوش محلي الصنع، عدد من الطلقات لذات العيار، مبلغ مالي، هاتفي محمول.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، وهاتفي المحمول للاتصال بعملائهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط وملاحقة متجري وحائزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.