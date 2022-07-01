ضبط مروج شائعة محاولة خطف سيدة في كفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بنشر شائعة محاولة خطف فتاة بأسلوب التخدير ووخز الدبوس في محافظة كفر الشيخ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

جاء ذلك في إطار سابقة تداول مقطع فيديو عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي، يتضمن الإدعاء بضبط شخص أثناء محاولته خطف فتاة بأسلوب “التخدير” بـ”وخز الدبوس”، بمنطقة المنشية بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ.

وما تبين من الفحص بأن صحة الواقعة تمثلت في ضبط أحد الأشخاص، لتحرشه بإحدى السيدات بالمنطقة المشار إليها.

وألقت القبض على القائم على نشر ذلك المقطع، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله لإدعاءاته الكاذبة.