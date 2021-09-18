ضبط مروج شائعة خطف الأطفال والإتجار بالأعضاء البشرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائم على ترويج شائعة خطف الأطفال في محافظة البحيرة والإتجار في أعضائهم البشرية.

جاء ذلك عقب كشف أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” تضمن الإدعاء بخطف مجموعة أشخاص الأطفال والإتجار في الأعضاء البشرية، وأن أحدهم مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين عدم صحة ما جاء بالمنشور المشار إليه، كما أمكن تحديد القائم على نشر هذا المنشور.

وتبين أنه أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بالبحيرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشر ذلك المنشور على الصفحة المشار إليها بغرض زيادة عدد متابعيه وجذب اهتمامهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.