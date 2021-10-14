ضبط مروج شائعة انتشار سير سيارات النقل بدون لوحات معدنية

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على المتهم بترويج شائعة انتشار سير سيارات النقل في الطريق العام بدون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت منشور متداول خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إدعاء إنتشار سير سيارات النقل بالطريق العام بدون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة، ومحاولة الترويج لتلك الشائعات.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على الحساب المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته سيارة، وتبين طمس أحد الأرقام باللوحة المعدنية الخاصة بها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.