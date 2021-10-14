لايف

ضبط مروج شائعة انتشار سير سيارات النقل بدون لوحات معدنية

في القاهرة.
أماني عوض 4:48 م, الخميس, 14 أكتوبر 21 4:48 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة، القبض على المتهم بترويج شائعة انتشار سير سيارات النقل في الطريق العام بدون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت منشور متداول خلال إحدى الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إدعاء إنتشار سير سيارات النقل بالطريق العام بدون لوحات معدنية أو لوحات معدنية مطموسة، ومحاولة الترويج لتلك الشائعات.

اقرأ أيضا  صيدلانية تروي تفاصيل الاعتداء عليها من زملائها في الشرقية بسبب عدم ارتداء الحجاب (فيديو)

وبالفحص أمكن تحديد القائم على الحساب المشار إليه، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته سيارة، وتبين طمس أحد الأرقام باللوحة المعدنية الخاصة بها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة غدا والعظمى في القاهرة 34

عصام عميرة 4:52 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

أمن القاهرة يساعد «مسنة» على صرف معاشها

أماني عوض 4:41 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

حقيقة خطف طفلين من مدرسة في قنا

أماني عوض 4:31 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

الداخلية توزع حلوى المولد على المستشفيات ودور الأيتام (صور)

أماني عوض 4:29 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

مؤسسة مجدي يعقوب بأسوان تحصل على شهادة جمعية القلب الأمريكية لتقديم برامج الإنعاش الرئوي

شريف عمر 12:45 م, الخميس, 14 أكتوبر 21

وزيرة الهجرة: عمل المرأة فى مناصب مهمة فى مصر حالياً يعنى أن القيادة السياسية تثمن دورها

سمر السيد 11:42 ص, الخميس, 14 أكتوبر 21