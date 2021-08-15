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ضبط مروج شائعة اشتعال قطار في البدرشين بالجيزة

نشره دون التأكد من صحته.
أماني عوض 12:48 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21 12:48 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بنشر مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” يتضمن اشتعال أحد القطارات في البدرشين على خلاف الحقيقة.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يحتوى على قطار مشتعل ومصحوب بتعليق: “أن القطار مشتعل بالبدرشين.. أين المسئولين”.

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وبالفحص تبين عدم صحة ما تداول وأمكن تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه عامل -له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأفاد بنقل الفيديو من إحدى الصفحات دون التأكد من صحته، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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