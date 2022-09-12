ضبط مروج شائعات عن رجال الشرطة عبر «تيك توك».. والمتهم: «لزيادة المتابعين»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على صاحب أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، بسبب نشره بعض مقاطع فيديو “مفبركة” تتضمن الإدعاء بحصول رجال الشرطة على معاملة خاصة أثناء مرورهم بالأكمنة.

واتضح من التحقيقات مع المتهم، أن الدافع وراء ذلك رغبته في زيادة أعداد المتابعين، وتحقيق مكاسب مادية.

كانت أجهزة الأمن قد كشفت عن ملابسات تداول مقاطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، تتضمن عثور الشرطة على مواد مخدرة داخل مأكولات لأحد المحكوم عليهم بأحد أقسام مديرية أمن الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن مقاطع الفيديو المشار إليها قديمة تعود إلى عام 2019، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها في حينه.

ونشرت وزارة الداخلية “فيديو” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يوضح أبرز جهودها في كشف القضايا المتداولة إلكترونيًا، عبر صفحات «سوشيال ميديا»، والقبض على الجناة، أو كشف تفاصيل الوقائع.