ضبط مروج شائعات عن تجاوزات لأفراد قسم شرطة قها في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة ما تداول عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن إدعاء صاحب الصفحة بوجود تجاوزات من قِبل بعض أفراد الشرطة بقسم شرطة قها بمديرية أمن القليوبية، وضبط مروج الشائعات.

وبالفحص أمكن تحديد القائم على إدارة الصفحة المشار إليها، وتبين أنه عاطل “له معلومات جنائية”، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية إنتحال صفة -مقيم بدائرة مركز شرطة قها.

وأضافت التحريات أن المذكور دائم التحريض والتشهير بمؤسسات الدولة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته هاتفي محمول بفحصهما تبين احتوائهما على ما يؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأنه قام بالتشهير بأفراد الشرطة بالقسم دون وجه حق، والإدعاء عليهم – على غير الحقيقة – بسبب مداومة البحث عنه وملاحقته لضبطه في الحكم الصادر ضده، واتخذت الإجراءات القانونية.