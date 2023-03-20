ضبط مروجي أجهزة تستخدم في الغش بامتحانات الثانوية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على القائمين بترويج وبيع أجهزة تُستخدم في أعمال الغش في امتحانات المرحلة الثانوية ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة القاهرة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد أكدت أن شخص أنشأ صفحة بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ومجموعة بتطبيق “واتس آب” والترويج من خلالهما لبيع أجهزة هواتف محمولة على شكل “فيزا كارد”، بقصد استخدامها للغش فى إمتحانات الثانوية العامة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتعامل الفني، أمكن ضبط أمكن ضبط 3 أشخاص أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة شبرا.

وعثر بحوزتهم على 4 أجهزة صغيرة على شكل “فيزا كارد” يعمل كهاتف محمول، 4 سماعات صغيرة، 3 هواتف محمولة.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المضبوطات بقصد الاتجار بين أوساط طلاب المرحلة الثانوية، لاستخدامها كوسيلة للغش في الامتحانات، والهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم.

وأضافوا أنهم تحصلوا على المضبوطات من القائمين على الصفحة المشار إليها، وباستهدافهما أمكن ضبط شخصين -لهما معلومات جنائية، مقيمان بنطاق محافظة القاهرة.

وعُثر بحوزتهما على 6 أجهزة صغيرة على شكل “فيزا كارد” يعمل كهاتف محمول، 6 سماعات صغيرة، 4 هواتف محمول، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهمين أيداها، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها، ولاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة عبر صفحات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.