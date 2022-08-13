ضبط مركز لعلاج الادمان داخل فيلا في القاهرة.. وتحرير 75 محتجزًا

كشفت أجهزة الأمن عن مركز لعلاج الادمان بدون ترخيص بعدما حول أحد الأشخاص الفيلا المملوكة له لمركز بمحافظة القاهرة، وتمكنت من ضبط القائمين على إدارته، وتحرير 75 شخصًا محتجزًا.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، قد كشفت أن شخص مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة، حول فيلا “ملكه” إلى مركز طبي لعلاج الإدمان، وإدارتها بدون ترخيص واحتجاز عدد من متعاطي المواد المخدرة بداخلها، وصرف أدوية وعقاقير طبية لهم دون إستشارة طبية وذلك نظير مقابل مادي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، والجهات المعنية أمكن استهدف المركز المشار إليه، وضبط 3 أشخاص -من القائمين على الإدارة.

وتبين وجود 75 شخصًا داخل الفيلا، وبسؤال عدد منهم أقروا باحتجازهم والآخرين داخل تلك الفيلا بمعرفة ذويهم كرهًا عنهم.

وأمكن ضبط مجموعة من الأدوية مجهولة المصدر وكمية من الأدوية المهدئة للحالة النفسية والعصبية والممنوع تداولها دون إستشارة طبية، 4 هواتف محمولة، 3 سجل دفتري، 8 دفاتر تحصيل نقدية.

وبمواجهة المتهمين أقروا بإدارة المكان كمنشأة طبية لعلاج الإدمان مقابل مبالغ مالية ومزاولة مهنة الطب والصيدلة بدون ترخيص، وصرف أدوية وعقاقير طبية مهدئة دون إستشارة طبية على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط مراكز علاج الإدمان غير المرخصة.