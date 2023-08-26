ضبط مركز تعليمي وهمي ينصب على الطلاب راغبي استكمال دراستهم بالخارج

كشفت مباحث الأموال العامة عن إنشاء أحد الأشخاص لمركز تعليمي وهمي في محافظة الجيزة ، استغله في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على الطلبة الراغبين في استكمال دراستهم في الخارج، وتمكنت من القبض عليه.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قد أكدت أن شخص -مقيم بمحافظة الجيزة- أنشأ وأدار صفحة إلكترونية احتيالية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وأعلن من خلالها عن إدارته لأكاديمية كائن مقرها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

وأضاف المتهم -عبر الإعلان- أن الأكاديمية حاصلة عــلى وكـــالة رسمية من العديد من الجامعات والكليات بالعديد من الدول العربية -خلافًا للحقيقة– واتخذها وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الطلبة من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم، ومن خلال ذلك النشاط تمكن من الاستيلاء على أموال بمبالغ مالية كبيرة من أولياء أمور الطلبة، وعقب افتضاح أمره أغلق مقر الشركة المشار إليها، وهواتفه المحمولة خشية ملاحقته من ضحاياه والهروب بمتحصلات نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ومديرية أمن الجيزة ، وباستهدافه أمكن ضبطه.

وعثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي، عبارة عن شهادات دراسية منسوبة للعديد من الجامعات العربية، مستندات خاصة للطلبة راغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- إعلانات خاصة بالأكاديمية والتي تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج، إيصالات إيداع نقدية، صفحة إلكترونية بإسم الأكاديمية للدراسة بالخارج، برنامج تعديل الصور “الفوتوشوب”، رسائل نصية ومحادثات صوتية متبادلة بينه وضحاياه تفيد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط، أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ظاهرة إنشاء مراكز تعليمية وهمية واستخدامها في النصب والاحتيال على الشباب راغبي استكمال دراستهم بالخارج.