ضبط مركز تعليمي غير مرخص في القاهرة.. والتحفظ على 1650 «ملزمة»

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مركز تعليمي في منطقة المرج، لإدارته المركز بدون ترخيص، وبيع وتداول ملازم تعليمية بدون تصريح من الجهات المعنية.

وعُثر بداخل المركز على 1650 ملزمة تعليمية خاصة بإحدى المراحل التعليمية.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها.

وقرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يكون موعد بدء العام الدراسى 2022-2023 بالنسبة للمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة لغات يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

كما قرر الوزير أن يكون يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر 2022، أول أيام الدراسة بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة (الدولي).