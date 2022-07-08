ضبط مرتكب وقائع ابتزاز السيدات في الدقهلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على متهم بارتكاب وقائع تهديد وإبتزاز السيدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتشهير بهن في محافظة الدقهلية.

تعود الواقعة إلى تقدم سيدة من محافظة الدقهلية، ببلاغ عن تضررها من إضطلاع مُستخدم حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بإرسال رسائل لحسابها الشخصي بذات الموقع، مصحوبة بصور شخصية لها وعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

وتوصلت جهود التحريات باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية، وباستهدافه أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التي ترتكب عبر شبكة الإنترنت، والعمل على التصدى لمرتكبي جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفًا لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.