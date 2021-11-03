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ضبط مرتكب واقعة وضع تلاميذ على اكصدام سيارة نقل في الغردقة

قال إنه يقوم بتوصيلهم عقب انتهاء اليوم الدراسي.
أماني عوض 12:48 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 12:48 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق سيارة نقل لارتكابه واقعة وضع تلاميذ على الأجزاء الخلفية الخارجية للسيارة، في مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول صورة عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تتضمن سير سيارة نقل وبداخل الصندوق الخاص بها، وعلى الأجزاء الخلفية الخارجية لها “الإكصدام” يقف مجموعة من التلاميذ، وذلك في أحد الشوارع بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

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وبالفحص حددت السيارة، وتبين أنها ملك وقيادة سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.

وعقب تقنين الإجراءات ضبطت والسيارة المشار إليها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر أنه يوصل التلاميذ عقب انتهاء اليوم الدراسي.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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