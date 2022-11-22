ضبط مرتكب واقعة طعن زميله بسلاح أبيض في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة الاعتداء على شخص بالضرب واستخدام سلاح أبيض مُحدثًا إصابته بسبب خلافات بينهما في محافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها شخص مصاب بعدة جروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

وبالانتقال وبسؤاله اتهم شخص بإحداث إصابته، وذلك لحدوث مشادة بينهما بسبب خلافات سابقة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين”، كانت بحوزته نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهداف المتهم المذكور وضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة في ارتكاب الوقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.