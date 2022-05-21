ضبط مرتكب واقعة تصوير سيدة خلسة أثناء استقلالها سيارة أجرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب واقعة نشر مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك”، لسيدة بعد تصويرها خلسة أثناء إستقلالها إحدى سيارات الأجرة بمحافظة الجيزة.

تعود التفاصيل، إلى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من سيدة -مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة- بتضررها من مستخدم صفحة محددة عبر تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك”، لنشر مقطع فيديو لها صوره خلسة، أثناء استقلالها إحدى سيارات الأجرة مصحوب بمقاطع صوتية.

وبالفحص والاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه وبحوزته هاتف محمول يحوي صور المجني عليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، وباستخدام هاتفه المحمول لتصوير السيدات دون علمهن بوسائل المواصلات، ونشر عدة مقاطع تشبه ما تقدمت به المجني عليها بغرض جمع مشاهدات لتحقيق أرباح منها، واتخذت الإجراءات القانونية.