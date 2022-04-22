ضبط مرتكب واقعة ترويع مواطن بـ«كلب» في كفر الشيخ

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة ترويع أحد المواطنين بكلب وسلاح أبيض في محافظة كفر الشيخ، بعد تناول فيديو عبر “سوشيال ميديا”.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص ممسكًا بكلب وسلاح أبيض يروع أحد العاملين بإحدى الجمعيات الخيرية، بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ.

وبعد تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة عاطل -له معلومات جنائية- وبحوزته سلاح أبيض “مطواة”، وكلب المستخدمان في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة لرغبته في الحصول على بعض الوجبات من الجمعية المشار إليها عنوة، وحال رفض المسئول روعه وحاول التعدي عليه بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته بدون إصابات، واتخذت الإجراءات القانونية.