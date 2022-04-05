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ضبط مرتكب واقعة التعدي على مواطن بسلاح أبيض في القاهرة

أثناء مشاجرة مع آخر.
أماني عوض 5:26 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22 5:26 م, الثلاثاء, 5 أبريل 22

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب واقعة التعدي على مواطن بسلاح أبيض والتسبب في إصابته، وذلك خلال مشاجرة مع آخر بسبب خلافات مالية بينهما بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها شخص -له معلومات جنائية- مصاب بجروح طعنية متفرقة بالجسم على إثر إدعاء مشاجرة.

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وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشخص -له معلومات جنائية- بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة”، كان بحوزته محدثًا إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وعثر بحوزته على السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكابها على النحو المشار إليه.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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