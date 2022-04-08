ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب واقعة التعدي على إمام وخطيب مسجد بمنطقة كفر الزيات بمحافظة الغربية ، بسلاح أبيض “سكين” محدثًا إصابته بجرح طعني بالمرفق الأيسر، أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة مركز كفر الزيات.

وبسؤال المجني عليه، علل سبب ذلك لحضوره جلسة عرفية لإنهاء خلافات مادية بين المتهم وشقيقه، “طرف أول”، ومدير إحدى الشركات “طرف ثان”.

وأضاف أنه سبق وأدلى بشهادته أمام المحكمة بما انتهت إليه حكم الجلسة التي أدانت المتهم، وجاءت في غير صالحه وشقيقه مما آثار حفيظته فاعتدى عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.