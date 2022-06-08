ضبط مرتكب واقعة التحرش بزوجة صاحب شركة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة التحرش بزوجة صاحب شركة شحن، أثناء قيادة سيارتها في منطقة الشيراتون بمحافظة القاهرة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من صاحب شركة شحن وبصحبته “زوجته” تحمل جنسية إحدى الدول، وقرر بتضرره من قائد دراجة نارية “غير معلوم لديه” لقيامه بالتحرش بزوجته أثناء قيادتها سيارتها بمنطقة الشيراتون، وتمكنها من تصوير الواقعة من خلال هاتفها.

وأسفرت جهود التحريات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد الدراجة النارية، وتبين أنها مقيدة باسم سائق -مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وأصل بلدته محافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليها، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.