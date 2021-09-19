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ضبط مرتكب واقعة الاستيلاء على سبيل ماء بعدما شرب منه

عقب إنتشار فيديو عن الواقعة.
أماني عوض 11:00 م, الأحد, 19 سبتمبر 21 11:00 م, الأحد, 19 سبتمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق “توك توك” مرتكب واقعة الاستيلاء على سبيل ماء بعدما شرب منه في محافظة الدقهلية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يشرب خلاله سائق مركبة “توك توك” الماء من “سبيل ماء” ثم الاستيلاء عليه عقب ذلك.

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ومن خلال الفحص والتحري، حددت الأجهزة الأمنية قائد مركبة “توك توك” وتبين أنه مقيم ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه ومركبة “توك توك” قيادته بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعقب لنتشار مقطع الفيديو المشار إليه، أعاد وضع “سبيل الماء” بمكانه خشية افتضاح أمره.

وباستدعاء مالك سبيل الماء، أيد ذات المضمون، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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