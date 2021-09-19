ضبط مرتكب واقعة الاستيلاء على سبيل ماء بعدما شرب منه

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على سائق “توك توك” مرتكب واقعة الاستيلاء على سبيل ماء بعدما شرب منه في محافظة الدقهلية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول من مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يشرب خلاله سائق مركبة “توك توك” الماء من “سبيل ماء” ثم الاستيلاء عليه عقب ذلك.

ومن خلال الفحص والتحري، حددت الأجهزة الأمنية قائد مركبة “توك توك” وتبين أنه مقيم ببندر طلخا بمحافظة الدقهلية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافه أمكن ضبطه ومركبة “توك توك” قيادته بدون لوحات معدنية.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وعقب لنتشار مقطع الفيديو المشار إليه، أعاد وضع “سبيل الماء” بمكانه خشية افتضاح أمره.

وباستدعاء مالك سبيل الماء، أيد ذات المضمون، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.