ضبط مرتكب واقعة إشعال النيران في مواطن بالقاهرة

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن في القاهرة ، عن ملابسات واقعة حرق مواطن بعد إشعال النيران به، خلال مشاجرة نشبت بينه وآخر بسبب خلافات مالية، تسببت في إصابته، وألقت القبض على المتهم.

كان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بوجود مشاجرة، وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول: سائق توك توك.

وطرف ثان: شخص مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة.

واتضح أنه على إثرها الأول سكب كمية من سائل البنزين على الثاني، وإضرام النيران به باستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته زجاجة تحوي كمية من سائل البنزين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.