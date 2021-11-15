لايف

ضبط مرتكب واقعة إشعال النيران في مواطن بالقاهرة

بسبب خلافات مالية وتسبب في إصابته بحروق.
أماني عوض 4:33 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21 4:33 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

كشفت تحقيقات أجهزة الأمن في القاهرة ، عن ملابسات واقعة حرق مواطن بعد إشعال النيران به، خلال مشاجرة نشبت بينه وآخر بسبب خلافات مالية، تسببت في إصابته، وألقت القبض على المتهم.

كان قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بوجود مشاجرة، وبالانتقال والفحص اتضح حدوث مشاجرة بين طرف أول: سائق توك توك.

اقرأ أيضا  ضبط موظف بتهمة اختلاس أموال جمعية زراعية في سوهاج

وطرف ثان: شخص مصاب بحروق بالجسم، بسبب خلافات مالية بينهما، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة.

واتضح أنه على إثرها الأول سكب كمية من سائل البنزين على الثاني، وإضرام النيران به باستخدام عود ثقاب نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته زجاجة تحوي كمية من سائل البنزين، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

اقرأ أيضا  منذ 2015.. كواليس فيديو عن ضرب شخص لزوجته بالشارع في القليوبية

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

بمشاركة القوات ‏المسلحة.. سفارة بريطانيا بالقاهرة تُحيى ذكرى ضحايا الحرب العالمية

أحمد اللاهوني 4:10 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

«بعدما رفض الزوج إثبات نسبه».. سيدة تعرض طفلها الرضيع للبيع إلكترونيًا

أماني عوض 4:08 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

طريقة الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي (فيديو)

مدحت إسماعيل 3:36 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

المحكمة العليا في الهند تفرض العمل من المنزل بسبب التلوث بالعاصمة

أيمن عزام 3:31 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

انخفاض درجات الحرارة غدا.. وسقوط أمطار على القاهرة والوجة البحري

عصام عميرة 3:29 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21

التعليم العالى تعلن تفاصيل منح برنامج «ريشارد بلاشكا» للعام الأكاديمي 2022/2023

جهاد سالم 2:46 م, الأثنين, 15 نوفمبر 21