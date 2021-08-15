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ضبط مرتكب مخالفة السير بالسيارة أعلى رصيف المشاة بكورنيش الإسكندرية

بعد فيديو متداول عن الواقعة.
أماني عوض 12:59 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21 12:59 ص, الأثنين, 16 أغسطس 21

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ألقت الأجهزة الأمنية القبض على قائد سيارة ملاكي متهم بالسير أعلى الرصيف المخصص للمشاه في طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن سير قائد سيارة ملاكي أعلى الرصيف المخصص لحركة المشاه بطريق الكورنيش دائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية.

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وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من تحديد وضبط قائد السيارة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وعلل ذلك لاختصاره المسافة عقب خروجه من ساحة الانتظار، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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