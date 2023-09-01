ضبط مرتكب فيديو وضع شجرة أعلى سيارته والسير بها في التجمع الخامس

ألقت أجهزة الأمن في القاهرة القبض على مرتكب مقطع فيديو على موقع “فيس بوك” متداول، أثناء وضع شجرة أعلى سيارته والسير بها برعونة، معرضًا حياة المواطنين للخطر بمنطقة التجمع الخامس.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ملابسات ما تداول على إحدى الصفحات عبر موقع “فيس بوك”، يتضمن وضع قائد سيارة نقل شجرة أعلى السيارة معرضًا حياة المواطنين للخطر، بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، بالفحص أمكن تحديد السيارة المشار إليها وقائدها مقيم بمحافظة الفيوم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه لقيامه بالسير برعونة وتجاوز السرعة المقررة والسير وقت حظر سير سيارات النقل وعدم حمله ثمة تراخيص.

وبمواجهته اعترف بارتكاب المخالفات على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.