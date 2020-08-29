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ضبط مرتكب فيديو الاعتداء على زوجته والتهديد بإلقائها من الطابق الخامس

نشبت بينهما مشاجرة بعد خلافات بينه وأشقائها، على إثرها هدد بإلقائها من شرفة المنزل.
أماني عوض 8:18 م, السبت, 29 أغسطس 20 8:18 م, السبت, 29 أغسطس 20

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توصلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى مرتكب فيديو الاعتداء على زوجته في شرفة منزلهما، ومحاولة إلقائها من الطابق الخامس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة، عقب تداول الواقعة عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ونجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، من إلقاء القبض على المتهم، بعدما اتضح أنه يعمل سائق “توك توك”.

كانت التحريات أكدت أن المتهم عقب تداول الفيديو اختبأ بمنطقة بهتين بشبرا الخيمة، ونجحت مأمورية أمنية في تحديد موقعه وضبطه.

وكشفت التحريات أن المتهم متزوج منذ 15 عامًا، ولديه 4 أبناء.

وأوضحت أنه قبل واقعة الفيديو تشاجر مع أشقاء زوجته، وأصيب في قدمه، وعلى إثرها نشبت مشاجرة مع زوجته وتعدى عليها بالضرب ببلكونة الشقة.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يعتدي على زوجته، ويحاول إلقائها من الطابق الخامس بحلوان.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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