ضبط مرتكب فيديو الاستعراض بسيارته في رمسيس

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة قيادة إحدى السيارات بحركات استعراضية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر في منطقة رمسيس بمحافظة القاهرة.

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “بلطجة وإغلاق للطريق.. شخص يقود سيارته للخلف بشارع رمسيس وسط عشرات الموتوسيكلات بدائرة قسم شرطة الظاهر”.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد مالك السيارة، وتبين أنه شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور، والسيارة المستخدمة في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وعلل قيامه بذلك لزفاف أحد أصدقائه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.