ضبط مرتكب فيديو الاستعراض بسيارته بالطريق العام في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة الإتيان بحركات استعراضية بسيارته معرضًا حياته والآخرين للخطر على الطريق في محافظة الإسكندرية.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله قائد سيارة “ملاكي” يقوم بحركات استعراضية بالسيارة قيادته، والوقوف على مقدمة السيارة أثناء سيرها بموكب عُرس مُعرضًا حياته والآخرين للخطر.

وبالفحص حددت مرتكب الواقعة، وتبين أنه سائق -مقيم بمحافظة الإسكندرية- وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة أثناء قيادته المركبة المشار إليها بالطريق الزراعي، احتفالاً بزفاف أحد أصدقائه، واتخذت الإجراءات القانونية.