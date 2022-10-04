ضبط مرتكب فيديو إطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” يظهر خلاله شخص أثناء وقوفه أمام إحدى السيارات بها مخالفة مرورية “أجهزة ضوئية”، ومُمسكًا بيده سلاح ناري “طبنجة”، وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ابتهاجًا بحفل زفاف بمحافظة الدقهلية.
وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة أجا بمحافظة الدقهلية.
وبمواجهته اعترف بأنه الشخص الظاهر بمقطع الفيديو المشار إليه، وأطلق أعيرة نارية للاحتفال بحفل زفاف أحد أصدقائه باستخدام “طبنجة صوت”، أمكن ضبطها.
وحددت وضبطت السيارة المشار إليها وقائدها، وبمواجهته أقر بأن السيارة المضبوطة ملكه وقيادته واعترف بمخالفته للقانون بتركيب “أجهزة ضوئية”.
واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.