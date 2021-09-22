ضبط مرتكب سرقة أسلاك كهرباء أعمدة الإنارة في الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكب واقعة سرقة سلك كهرباء من داخل أحد أعمدة الإنارة في محافظة الإسماعيلية، واتضح تخصصه في تلك السرقات.

جاء ذلك على خلفية كشف ملابسات ما تداول من مقطع فيديو على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخص يسرق سلك كهرباء من داخل أحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، عاطل -مقيم بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته 3 كابلات كهربائية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.