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ضبط مرتكب حادث اصطدام دراجة نارية بطفلة وسيدة في الغربية

واتخذت الإجراءات القانونية.
أماني عوض 12:54 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21 12:54 ص, الأربعاء, 15 سبتمبر 21

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كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يتضمن اصطدام دراجة نارية بطفلة وسيدة برفقتها بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة أول طنطا في الغربية.

وبالفحص تبين اصطدام دراجة نارية “مجهولة” بربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة طنطا بالغربية- وبرفقتها نجلة شقيقتها – تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة طرف أهليتها بذات العنوان.

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وبسؤال السيدة المُشار إليها أقرت بحدوث الواقعة ورفضت توقيع الكشف الطبي على نجلة شقيقتها، ولم ترغب في اتهام ثمة أشخاص بعدما اطمأنت عليها.

وبسؤال والدة الطفلة ربة منزل قالت إنها علمت بالواقعة عقب حدوثها، وأيدت ما جاء بأقوال شقيقتها، ولم ترغب في استكمال الإجراءات أو توجيه الاتهام لأحد بارتكاب الواقعة.

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وبتكثيف الجهود أمكن تحديد وضبط قائد الدراجة النارية مرتكب الواقعة، وتبين أنه صاحب محل -مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وبمواجهته قال إنه أثناء سيره بالدراجة النارية قيادته اصطدم بالطفلة وخالتها بدون قصد، وانصرف من مكان الواقعة بعد اعتذره لهما وأطمأن عليهما.

وأضاف أن الدارجة النارية المشار إليها ملك أحد العمال الذين يعملون بالمحل الذى يمتلكه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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