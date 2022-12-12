ضبط مرتكب جريمة قتل طالب في القاهرة.. والدافع: خلافات الجيرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكب واقعة قتل طالب في محافظة القاهرة ، بعد الاعتداء عليه بسلاح أبيض عقب حدوث مشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

كان قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة ومتوفي بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أن عامل اعتدى بالضرب على طالب (مصاب بجرح طعني بالبطن) باستخدام سلاح أبيض “سكين” أثناء تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

وفي وقتٍ لاحق، حضر إلى القسم المتهم المذكور، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال كلٍ من والدي المتوفي أيدا ما سبق، واتهما المذكور بالتسبب في وفاة نجلهما.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.