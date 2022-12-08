ضبط مرتكبي وقائع استغلال الأطفال في التسول بمدينة نصر

كشفت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، عن استغلال شخصين الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، والتعدي عليهم والاستيلاء على متحصلاتهم كرهًا عنهم، مُتخذان من دائرة قسم شرطة مدينة نصر أول في محافظة القاهرة مسرحًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن استهدافهما وضبطهما، واتضح أن لأحدهما معلومات جنائية -مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة.

وعثر بحوزتهما على أسلحة بيضاء، وبصحبتهما 3 من الأحداث المجني عليهم، وبسؤالهم أقروا بما جاء بالتحريات.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وأيدا ما جاء بأقوال المجني عليهم.

واتخذت الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجني عليهم.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم استغلال الأحداث.