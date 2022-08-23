ضبط مرتكبي واقعة صدم طفل بسيارة بالغربية.. والجناة: «سرق ثمار فاكهة»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن صدم سائق سيارة لطفل عقب سرقة بعض ثمار الفاكهة في إحدى القرى بمحافظة الغربية.

وتبين أنه بتاريخ 20 الجاري، تبلغ لمركز شرطة بسيون بمديرية أمن الغربية من شخص ونجله المجني عليه -مصاب بكسر بإصبع القدم- عن تضررهما من مالك مزرعة وشقيقه، لتسببهما في إصابة نجله المنوه عنها.

وبالفحص اتضح قيام الطفل المشار إليه بالدلوف للمزرعة ملك المشكو في حقهما وسرقة بعض من ثمار الفاكهة وأثناء مشاهدتهما له قام بالفرار، على أثر ذلك لاحق المشكو في حقهما بالسيارة ملك وقياده الثاني ثم الاصطدام به وإحداث إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما لها على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.