كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يظهر خلاله شخصين يعتديان بالضرب على آخر بعصا، وتكبيله بأحد الأعمدة بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أن شخصين -مقيمان بالبحيرة- كبلوا مواطن -مقيم بالبحيرة- في عمود كهرباء في مدينة دمنهور، والتعدي عليه بالضرب “بعصا”، وذلك عقب ضبطهما له أثناء محاولته سرقة هاتف محمول من إحدى السيارات المتواجدة بذات المكان.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكورين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الطرفين.