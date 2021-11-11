ضبط مرتكبي واقعة التنمر على مواطن في سوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة التنمر على أحد المواطنين في محافظة سوهاج ، وتصويره بهدف السخرية منه.

كان قسم شرطة ثان سوهاج بمديرية أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج- عن تضرره من 3 أشخاص بسبب التنمر عليه والسخرية منه، وتصويره بأحد الهواتف المحمولة أثناء استقلالهم إحدى السيارات الأجرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على سبيل السخرية.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.