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ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على مسعف أثناء نقل حالة كورونا بالقاهرة

اعترف المتهمان بالتعدي عليه.
أماني عوض 1:10 ص, الخميس, 21 مايو 20 1:10 ص, الخميس, 21 مايو 20

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ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على مسعف أثناء نقل إحدى حالات كورونا إلى مستشفى العزل، بمنطقة العباسية.

جاء ذلك عقب تداول منشورات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن تعدٍ شخصان بالضرب على مسعف وتمزيق ملابسه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة الوايلي بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه أثناء توجه المسعف المشار إليه لنقل إحدى الحالات المشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا، حدثت مشادة كلامية مع شخصين بسبب أولوية المرور تطورت لتشابك بالأيدي والتعدي عليه بالضرب.

وأمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة وضبطهما، وبمواجهتهما أقر أحدهما بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وأشار الآخر على اقتصار دوره على الفض فيما بينهما.

كانت الأجهزة الأمنية قد قررت فحص صورًا تداولها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة تعدٍ مجموعة من الأشخاص على المسعف.

وتداولت صورًا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كتب عليها أنه تم الاعتداء على مسعف بإحدى مستشفيات العزل أثناء نقل حالة كورونا بمنطقة العباسية.

وجاء في المنشور أن المسعف طلب من شباب توسعة الطريق لنقل حالة كورونا، نظرًا الزحام، لكنهم نعتوه بـ”الجرب”، واعتدوا عليه ومزقوا بدلته الواقية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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