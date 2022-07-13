ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء على فتاة في الإسكندرية

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى ملابسات ما نشر عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق مدعوم بعدة مقاطع فيديو تتضمن اعتداء شخصين على إحدى الفتيات بمحافظة الإسكندرية ، وخلع ملابسهما العلوية وإرتداء أحدهما قناع وحملهما لسلاح أبيض وماسورة حديدية.

وبالفحص أمكن تحديد هوية الشخصين المشار إليهما، وتبين أنهما مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه “لهما معلومات جنائية”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما ماسورة، قناع، والسلاح الأبيض المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما أقرا باستعراض القوة لوجود خلافات بينهما وحارس أحد العقارات بمحل سكن أحدهما، لرفضه دفع مبالغ مالية لهما للسماح له بتأجير الشقق السكنية للمصيفين بالعقار محل عمله.

وبسؤال حارس العقار أقر بما اعترفا به، وإتهمهما بذلك، واتخذت الإجراءات القانونية.