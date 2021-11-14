ضبط مرتكبي واقعة الاعتداء بالضرب على سيدة مسنة وسحلها في الشرقية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ، بعنوان: “ضرب وسحل ست مسنة”، في محافظة الشرقية وألقت القبض على مرتكبي الواقعة.

وبالفحص تبين أن شخصين “شقيقان” -مقيمان بدائرة مركز شرطة كفرصقر بمديرية أمن الشرقية- اعتدى بالضرب على ربة منزل، دون حدوث إصابات، بسبب خلافات بينهما لتحصلهما على قرار تمكين لقطعة أرض بين منزلهما ومنزل السيدة المشار إليها.

كما تبين تحرير المذكورة، محضر بمركز شرطة كفر صقر ضد المتهمين “تعدى بالسب والقذف والضرب”.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد المشكو في حقهما، وبمواجهته أيد ما جاء بالفحص.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الثاني والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.