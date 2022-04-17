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ضبط مرتكبي واقعة إلقاء علب عصير على أتوبيس في الإسماعيلية

بقصد المزاح.
أماني عوض 1:53 م, الأحد, 17 أبريل 22 1:53 م, الأحد, 17 أبريل 22

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص متهمين بإلقاء علب العصير على أحد الأتوبيسات في محافظة الإسماعيلية.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” يظهر خلاله مجموعة من الشباب يلقون علب عصير على أحد الأتوبيسات أثناء مروره بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية.

وتمكنت من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 5 أشخاص مقيمين في محافظة الإسماعيلية.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهم الخامس.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

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