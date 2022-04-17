ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 أشخاص متهمين بإلقاء علب العصير على أحد الأتوبيسات في محافظة الإسماعيلية.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك” يظهر خلاله مجموعة من الشباب يلقون علب عصير على أحد الأتوبيسات أثناء مروره بأحد الشوارع بمحافظة الإسماعيلية.

وتمكنت من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 5 أشخاص مقيمين في محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 منهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد المزاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهم الخامس.