ضبط مرتكبي واقعة إلقاء أكياس بلاستيكية من عائمة سياحية في نيل أسوان

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” ، يتضمن إلقاء العاملين بإحدى العائمات السياحية المخلفات “أكياس بلاستيكية” بنهر النيل أثناء إبحارها من محافظة أسوان إتجاه محافظة الأقصر.
وعقب تقنين الإجراءات، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، وبالانتقال للعائمة المشار إليها أثناء تواجدها بأحد المراسي بدائرة قسم شرطة الأقصر.
وبسؤال المدير المسئول، قرر إلقاء إثنين من العاملين بالعائمة بعض المخلفات بنهر النيل دون علمه، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة.
واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.