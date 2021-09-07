ضبط مرتكبي مشاجرة ضرب وسحل سيدات في الغربية.. والسبب: إلقاء كيس قمامة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في مشاجرة نشبت في مركز بسيون بمحافظة الغربية، تسببت في الاعتداء بالضرب على 3 سيدات بسبب خلافات الجيرة على إلقاء القمامة.

كانت المتابعة الأمنية قد تداولت عبر إحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بدائرة مركز بسيون بالغربية، تحت عنوان: “ضرب وسحل سيدة بسيون.. وإنقاذها من الموت”.

وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أنها بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت وتعدى فيها كلٍ منهم على الآخر بالضرب بعصى خشبية.

ونتج عن ذلك إصابة 3 سيدات من الطرفين، وذلك على إثر خلافات جيرة بينهم، بسبب إلقاء سيدة القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، مما أثار حفيظتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.