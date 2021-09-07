لايف

ضبط مرتكبي مشاجرة ضرب وسحل سيدات في الغربية.. والسبب: إلقاء كيس قمامة

تسببت في إصابة 3 سيدات.
أماني عوض 10:38 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 10:38 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في مشاجرة نشبت في مركز بسيون بمحافظة الغربية، تسببت في الاعتداء بالضرب على 3 سيدات بسبب خلافات الجيرة على إلقاء القمامة.

كانت المتابعة الأمنية قد تداولت عبر إحدى الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من مقطع فيديو يتضمن مشاجرة بدائرة مركز بسيون بالغربية، تحت عنوان: “ضرب وسحل سيدة بسيون.. وإنقاذها من الموت”.

اقرأ أيضا  الداخلية: حملة أمنية على المصانع والمستودعات العشوائية في 3 محافظات (صور)

وبالفحص أمكن تحديد طرفي المشاجرة، وتبين أنها بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت وتعدى فيها كلٍ منهم على الآخر بالضرب بعصى خشبية.

ونتج عن ذلك إصابة 3 سيدات من الطرفين، وذلك على إثر خلافات جيرة بينهم، بسبب إلقاء سيدة القمامة بجوار سكن الطرف الآخر، مما أثار حفيظتهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

التعليم العالي : خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية

جهاد سالم 8:31 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

«الأوقاف»: منع أي عنصر ينتمي لأي جماعة متشددة من صعود المنبر أو أداء الدروس

المال - خاص 7:43 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

تفضيل العمل عن بعد يعرقل العودة للمكاتب في الولايات المتحدة

أيمن عزام 6:54 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

الأمن يكشف لغز 5 جرائم قتل بالغربية والجيزة والإسكندرية (تفاصيل)

أماني عوض 5:03 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

درجات الحرارة غدًا.. الأرصاد: اضطراب حالة البحر المتوسط وارتفاع الأمواج لـ2.5 متر

عصام عميرة 4:56 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

«عصابة تزعمها عربيان».. كشف قضايا تجميع مدخرات المصريين بالخارج بتعاملات 14.5 مليون جنيه

أماني عوض 4:23 م, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21