ضبط مرتكبي فيديو التنمر على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 3 طلاب بتهمة التنمر والاعتداء على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة، وتصوير مقطع فيديو للحادث وبثه عبر موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وتطبيق “تيك توك”.

كانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وتطبيق “تيك توك” يتضمن اعتداء شخصين على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالضرب والسخرية منه.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحديد المجني عليه.

وتبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة -مقيم بدائرة قسم شرطة المقطم- وذلك المقطع تم تصويره بالمنطقة محل سكنه.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 طلاب – يوجد اثنين منهم ارتكبا الحادث، وآخر صور الفيديو -مقيمين بدائرة قسم شرطة المقطم.

وعقب تقنين الإجراءات، ضُبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على سبيل المزاح بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية.

وبسؤال والد المجني عليه، أيد ما سبق واتهمهم بالتعدي والتنمر على نجله.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.