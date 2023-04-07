ضبط مرتكبي سرقة 7 ملايين جنيه من مخزن في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة مخزن في محافظة الغربية ، بعدما تلقى قسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية، من تاجر وصاحب مخزن غزل، يفيد باعتداء مجهولين على الخفيرين المتواجدين بالمخزن الخاص به، وتوثيقهما واستيلائهم على مبلغ مالي قرابة 7 ملايين جنيه من داخل المخزن.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، وبالتعامل الفني أمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 6 أشخاص -مقيمين بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا ومديرية أمن الجيزة وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم جزء من المبلغ المالي المستولي عليه.

وبارشاد أحدهم ضبط السيارة ميكروباص المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.